Составить небольшой текст на тему "Копейка рубль бережет". Пожалуйсто максимально быстро

Гость: Гость:

Берегите свой каждый рубль или копейку,ведь эта копейка или рубль может вам когдато вам пригодиться.Хоть это и рубль но он таво стоит,а копейка тоже такая вещь что все равно она вас спасёт с любой ситуации.А вообще будте всегда бережливым к своим вещам и вообще быть внимательным. А там сам:D