Составить небольшой текст на тему "Копейка рубль бережет". Пожалуйсто максимально быстро
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Составить небольшой текст на тему "Копейка рубль бережет". Пожалуйсто максимально быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берегите свой каждый рубль или копейку,ведь эта копейка или рубль может вам когдато вам пригодиться.Хоть это и рубль но он таво стоит,а копейка тоже такая вещь что все равно она вас спасёт с любой ситуации.А вообще будте всегда бережливым к своим вещам и вообще быть внимательным. А там сам:D
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