Выскажите свое мнение героев Сказки о царе Салтане

Химия
Выскажите свое мнение героев Сказки о царе Салтане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта сказка не очень любимая для меня. Потому что, Пушкин показал нам плохую сторону жизни. Во-первых, царь поверил письму и прогнал жену, а самому приехать проверить — нет. Во-вторых, эти повариха, ткачиха и Бабариха это полные злыдни. Злая свекровь и сёстры, которых заняли место. В-третьих, когда они "просили" его не ехать, что тут такого? Они же не знали, что это его сын.
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