Человека который любит играть,можно назвать как? Котенок,любящий играть ,какой?
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Человека который любит играть,можно назвать как? Котенок,любящий играть ,какой?
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Гость:
Задрот, геймер, игроман! Хз
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