A) x-3 lt; -4 б) 4-t lt;= 3 в) 1/3z gt; 2 г) -6x gt;= 3 д) 5-3y gt; 8 - 2y Помогите пожалуйста!!!
Алгебра
A) x-3 lt; -4 б) 4-t lt;= 3 в) 1/3z gt; 2 г) -6x gt;= 3 д) 5-3y gt; 8 - 2y Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А x-3<-4 x<-4+3 x<-1 x∈(-∞;-1) б 4-t≤3 -t≤3-4 -t≤-1 t≥1 t∈[1;∞) в 1/3*z>2 z>2:1/3 z>6 z∈(6;∞) г -6x≥3 x≥3:(-6) x≤-0,5 x∈(-∞;-0,5] д 5-3y>8-2y -3y+2y>8-5 -y>3 y<-3 y∈(-∞;-3)
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