A) x-3 lt; -4 б) 4-t lt;= 3 в) 1/3z gt; 2 г) -6x gt;= 3 д) 5-3y gt; 8 - 2y Помогите пожалуйста!!!

Алгебра

A) x-3 lt; -4 б) 4-t lt;= 3 в) 1/3z gt; 2 г) -6x gt;= 3 д) 5-3y gt; 8 - 2y Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость