Помогите срочно, английский язык

Английский язык
Помогите срочно, английский язык
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Гость:
1) nephew 2) huge 3) explore 4) raft 5) hide 6) discovered 7) raft 8) compass 9) adventure 10) explored
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