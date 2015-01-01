Выписать определение постоянные ветры. срочно!!!

География
Выписать определение постоянные ветры. срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянные ветры - это пассаты,  западные ветры умеренных широт и  северо-восточные и юго-восточные ветры. Пассаты - ветры, дую­щие от областей высокого давления до облас­ти низкого давления. Западные ветры умеренных широт дуют от поясов высокого давления в 30-х широтах до 60-х широт обоих полуша­рий. Муссон - периодический ветер, несущий большое количество влаги, дующий зимой с суши на океан, летом — с океана на сушу. Муссоны наблюдаются главным образом в тропическом поясе.
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