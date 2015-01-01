Выписать определение постоянные ветры. срочно!!!
География
Выписать определение постоянные ветры. срочно!!!
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Гость:
Постоянные ветры - это пассаты, западные ветры умеренных широт и северо-восточные и юго-восточные ветры. Пассаты - ветры, дующие от областей высокого давления до области низкого давления. Западные ветры умеренных широт дуют от поясов высокого давления в 30-х широтах до 60-х широт обоих полушарий. Муссон - периодический ветер, несущий большое количество влаги, дующий зимой с суши на океан, летом — с океана на сушу. Муссоны наблюдаются главным образом в тропическом поясе.
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