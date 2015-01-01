Существует ли квадратичный трёхчлен, который при x=2014;2015;2016 принимает значения 2015;0;2015 соответственно? . Помогите пожалуйста буду оооооооооочень благодарен.. Срочно нужно решение! :C

Математика

Существует ли квадратичный трёхчлен, который при x=2014;2015;2016 принимает значения 2015;0;2015 соответственно? . Помогите пожалуйста буду оооооооооочень благодарен.. Срочно нужно решение! :C

Автор: Гость