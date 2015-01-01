Существует ли квадратичный трёхчлен, который при x=2014;2015;2016 принимает значения 2015;0;2015 соответственно? . Помогите пожалуйста буду оооооооооочень благодарен.. Срочно нужно решение! :C

Математика
Существует ли квадратичный трёхчлен, который при x=2014;2015;2016 принимает значения 2015;0;2015 соответственно? . Помогите пожалуйста буду оооооооооочень благодарен.. Срочно нужно решение! :C
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таким является трёхчлен  f(x) = 2015(x – 2015)^2 Его легко получить сдвигом и растяжением из функции  g(x) =  x^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Объясните как такие примеры решать пожалуйста. Если можно, то лучше решите на бумаге и сфоткайте)
Ответить
Немецкий язык
Нужно перевести предложение "Цветы сажаются учениками нашей школы" в 5 временных формах в пассиве.
Ответить
Другие предметы
Вот я купила томат и увидела надпись Не содержит ГМО что это надпись значит???? Даю 50 баллов
Ответить
Математика
Запишите целое число и одно смешанное , которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8
Ответить
Математика
400 это квадрат чтсла
Ответить