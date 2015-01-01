Существует ли квадратичный трёхчлен, который при x=2014;2015;2016 принимает значения 2015;0;2015 соответственно? . Помогите пожалуйста буду оооооооооочень благодарен.. Срочно нужно решение! :C
Математика
Существует ли квадратичный трёхчлен, который при x=2014;2015;2016 принимает значения 2015;0;2015 соответственно? . Помогите пожалуйста буду оооооооооочень благодарен.. Срочно нужно решение! :C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таким является трёхчлен f(x) = 2015(x – 2015)^2 Его легко получить сдвигом и растяжением из функции g(x) = x^2.
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