Папе 40 лет,а маме 38.Бабушке на 2 года больше,чем папе и маме вместе.Сколько лет Алёш??,если он младше бабушки на 68 лет?

Математика
Папе 40 лет,а маме 38.Бабушке на 2 года больше,чем папе и маме вместе.Сколько лет Алёш??,если он младше бабушки на 68 лет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+38=78 (папе и маме вместе) 78+2=80 лет (бабушке) 80-68=12 лет (Алеше)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
19+5+3=20как переставить спички
Ответить
Українська мова
Поділіться любовю до україни
Ответить
Математика
Три землекопа подрядились вырыть котлован. Если заболеет Иван, то двое сделают ра??оту за 30 дней, если заболеет Петр – то за 15 дней, а если не пр...
Ответить
Английский язык
Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное мле...
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение №3
Ответить