Папе 40 лет,а маме 38.Бабушке на 2 года больше,чем папе и маме вместе.Сколько лет Алёш??,если он младше бабушки на 68 лет?

Математика

Папе 40 лет,а маме 38.Бабушке на 2 года больше,чем папе и маме вместе.Сколько лет Алёш??,если он младше бабушки на 68 лет?

Автор: Гость