Папе 40 лет,а маме 38.Бабушке на 2 года больше,чем папе и маме вместе.Сколько лет Алёш??,если он младше бабушки на 68 лет?
Математика
Папе 40 лет,а маме 38.Бабушке на 2 года больше,чем папе и маме вместе.Сколько лет Алёш??,если он младше бабушки на 68 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+38=78 (папе и маме вместе) 78+2=80 лет (бабушке) 80-68=12 лет (Алеше)
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