Плиииз синквейн на тему фараон желательно по быстрей !!!!!!
История
Плиииз синквейн на тему фараон желательно по быстрей !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фараон Главный умный Управляет казнит любит Фараон главный в Египте Правитель
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