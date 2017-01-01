СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ СЛОВА.---------------------------------------------------------------- Скромність прикрашає людину.

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СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ СЛОВА.---------------------------------------------------------------- Скромність прикрашає людину.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скромність [ с к р о м н` і с т` ]   - - - о - = о - =  10 букв, 9 звуків, 2 склади (скром-ність) Прикрашає [ п р и к р а ш а й е]   - - о - - о - о = о  9 букв, 10 звуків, 4 склади (прик-ра-ша-є) Людину [ л` у д и н у]   = о - о - о  6 букв, 6 звуків, 3 склади (лю-ди-ну)
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