СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ СЛОВА.---------------------------------------------------------------- Скромність прикрашає людину.

Гость: Гость:

Скромність [ с к р о м н` і с т` ] - - - о - = о - = 10 букв, 9 звуків, 2 склади (скром-ність) Прикрашає [ п р и к р а ш а й е] - - о - - о - о = о 9 букв, 10 звуків, 4 склади (прик-ра-ша-є) Людину [ л` у д и н у] = о - о - о 6 букв, 6 звуків, 3 склади (лю-ди-ну)