Уровнение (46x-57)/3=27

Математика
Уровнение (46x-57)/3=27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала умножаем на 3 ОБЕ части равенства и получаем 46х-57 = 27*3= 81 Выделяем член с Х - переносим 57 и меняем знак  и получаем 46х = 81 +57 = 138 И находим Х делением на 46 Х = 138:46 = 3 - ОТВЕТ
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