Уровнение (46x-57)/3=27

Гость: Гость:

Сначала умножаем на 3 ОБЕ части равенства и получаем 46х-57 = 27*3= 81 Выделяем член с Х - переносим 57 и меняем знак и получаем 46х = 81 +57 = 138 И находим Х делением на 46 Х = 138:46 = 3 - ОТВЕТ