Друзья искали подходящую поляну для своей палатки. Они слышали, что отличное мест?? для этого находится возле самой дальней от въезда части территории Фестиваля. Помоги Кроту и Такахе найти эту часть. Отметь выбранный ответ...

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Друзья искали подходящую поляну для своей палатки. Они слышали, что отличное мест?? для этого находится возле самой дальней от въезда части территории Фестиваля. Помоги Кроту и Такахе найти эту часть. Отметь выбранный ответ. А) Площадка «Костровая» Б) Лагерь приглашённых гостей В) Детская площадка Г) Лагерь оргкомитета Д) Спортплощадка Срочно!!! какой правильный?

Автор: Гость