Друзья искали подходящую поляну для своей палатки. Они слышали, что отличное мест?? для этого находится возле самой дальней от въезда части территории Фестиваля. Помоги Кроту и Такахе найти эту часть. Отметь выбранный ответ...

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Друзья искали подходящую поляну для своей палатки. Они слышали, что отличное мест?? для этого находится возле самой дальней от въезда части территории Фестиваля. Помоги Кроту и Такахе найти эту часть. Отметь выбранный ответ. А) Площадка «Костровая» Б) Лагерь приглашённых гостей В) Детская площадка Г) Лагерь оргкомитета Д) Спортплощадка Срочно!!! какой правильный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ "в" детская площадка.
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