Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=x3+5x-8x+1 на отрезке [-5;-2]

Алгебра
Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=x3+5x-8x+1 на отрезке [-5;-2]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это [ такие скобки то можно брать -5 и -2 это им будет наибольшие значение Х=-5 У=-125-25+40+1=-109 У=-8-10+16+1=-1
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