Найдите в учебнике по литературы диалог,монолог,повествование,описание и рассуждение в нехудожественном тексте.

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Найдите в учебнике по литературы диалог,монолог,повествование,описание и рассуждение в нехудожественном тексте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю только Монолог Чацкого
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