В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла, делит больш??е основание на отрезок 4 см и 12 см. Найти основания трапеции.

Геометрия

В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла, делит больш??е основание на отрезок 4 см и 12 см. Найти основания трапеции.

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