В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла, делит больш??е основание на отрезок 4 см и 12 см. Найти основания трапеции.

Геометрия
В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла, делит больш??е основание на отрезок 4 см и 12 см. Найти основания трапеции.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-+12=16    нижнее основание 12-4=8  верхнее
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