Как называется зона, расположенная вокруг полюсов?

География
Как называется зона, расположенная вокруг полюсов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю природная зона
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