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Как называется зона, расположенная вокруг полюсов?
География
Как называется зона, расположенная вокруг полюсов?
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