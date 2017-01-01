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Выполните сложение:5,53-26,8
Алгебра
Выполните сложение:5,53-26,8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правельный ответ 5,53-26,8=-21,27
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