Определите соотношение суммы коэффицентов левой и правой стороны реакции CuS*FeS+HNO3=Fe(NO3)3+Cu(NO3)2+NO+H2O+SO2
Химия
Определите соотношение суммы коэффицентов левой и правой стороны реакции CuS*FeS+HNO3=Fe(NO3)3+Cu(NO3)2+NO+H2O+SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3CuS*FeS+28HNO3=3Fe(NO3)3+3Cu(NO3)2+13NO+6SO2+14H2O
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