Кто из знаменитых людей (писателей ,поэтов, деятелей науки и искусства )родияся в твоём регеоне

Окружающий мир

Кто из знаменитых людей (писателей ,поэтов, деятелей науки и искусства )родияся в твоём регеоне

Автор: Гость