Трамвай прошел первые 300 метров со скоростью 6 метров секунду а следующие 500 метров за 50 секунд определите среднюю скорость трамвая на всем пути
Физика
Трамвай прошел первые 300 метров со скоростью 6 метров секунду а следующие 500 метров за 50 секунд определите среднюю скорость трамвая на всем пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ))))))))) ))))))
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