Трамвай прошел первые 300 метров со скоростью 6 метров секунду а следующие 500 метров за 50 секунд определите среднюю скорость трамвая на всем пути

Физика

Трамвай прошел первые 300 метров со скоростью 6 метров секунду а следующие 500 метров за 50 секунд определите среднюю скорость трамвая на всем пути

Автор: Гость