Постоить график у=-х4+6х2-9

Алгебра
Постоить график у=-х4+6х2-9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графики будут выглядеть следующим образом, только та парабола, которая обозначена сиреневым цветом, будем начинаться от -9 по оси y
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