К какому типу химических реакции можно отнести гидролиз?
Химия
К какому типу химических реакции можно отнести гидролиз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если гидролиз солей-по типу обмена
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