Сік розлили в 30 великих і 15 малих банок.Місткість великої банки 3 л.Яка місткість м??лої банки,якщо соку було 120 л.

Гость: Гость:

Сок разлили в 30 крупных и 15 малых банок.Мисткисть большой банки 3 л.Яка емкость малой банки, если сока было 120 л. вместимость маленькой-x 30*3+15x=120 15x=120-90 15x=30:15 x=2