Решите задачи и расположите полученные числа в порядке убывания. 1) найдите диагональ грани куба, если ребро куба равно 2√2 2) найдите диагональ куба, если ребро куба равно 4√3 3) найдите объем куба, если ребро куба равно 2 ...

Геометрия
Решите задачи и расположите полученные числа в порядке убывания. 1) найдите диагональ грани куба, если ребро куба равно 2√2 2) найдите диагональ куба, если ребро куба равно 4√3 3) найдите объем куба, если ребро куба равно 2 * 4) найдите площадь полной поверхности куба, если ребро куба равно 2√2 5) найдите объем куба, если диагональ грани куба равна 2√2 6) найдите высоту правильной четырехугольной призмы, если её объем равен 75, а сторона основания равна 5.
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