6/1+2/13 найдите значение выражения

Математика
6/1+2/13 найдите значение выражения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/1+2/13 = 80/13(общий знаменатель 13)
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