Как обломов относился к дружбе со Штольцем?

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Дружба между Обломовым и Штольцем началась еще во времена их школьной учебы. На момент знакомства герои были схожи по характеру и имели общие увлечения. Маленький Илья изображен любопытным ребенком, которому многое было интересно. Он хотел познавать окружающий мир и узнавать как можно больше нового, даже юношей он все еще готовился к тому, что жизнь его «обретет другие, более широкие размеры», он был полон разных стремлений и надежд, готовился к важной роли в обществе. Однако, по причине «тепличного», «обломовского» воспитания и влияния родственников герой так и остается на месте, продолжая только надеяться и планировать, никогда не переходя к действиям. Вся активность Обломова переходит в мир мечтаний и грез, который он сам придумывает и которым живет. Маленький Андрей Штольц был таким же любопытным ребенком, как и Илья, но его не ограничивали в познании мира и разрешали ему даже на несколько дней уходить из дому. И если в Обломове воспитание умертвило активное, деятельное начало, то на становление личности Штольца повлияла смерть его матери, которая нежно любила своего сына. Строгий, малоэмоциональный отец не мог дать сыну всей той любви и душевного тепла, которого он лишился после потери мамы. Видимо, именно это событие, сопряженное с необходимостью по распоряжению отца уехать в другой город и самостоятельно строить карьеру, произвело на юного Андрея Ивановича сильнейшее впечатление. Зрелый Штольц – личность, которой очень трудно разобраться в своих чувствах, более того, он не понимает любви, так как не может охватить ее рациональным умом. Именно поэтому многие исследователи сравнивают Андрея Ивановича с бесчувственным механизмом, что в корне неверно — на самом же деле Штольц, не менее душевный и добрый человек, чем Обломов (вспомним, как часто и абсолютно бескорыстно он помогает другу), но вся его чувственность спрятана глубоко внутри его души, непонятная и недоступная даже самому герою.Взаимоотношения Штольца и Обломова начинаются как дружба двух очень похожих по своей природе и характеру личностей, однако разно воспитание делает из них совершенно разных и даже противопоставляемых персонажей, которые, тем не менее, продолжают видеть друг в друге то важное и близкое, что сблизило их в школьные годы.Образы героев трагичны, так как ни постоянно стремящийся вперед, деятельный Штольц, ни пассивный, живущий в иллюзиях Обломов не находят гармонии между двумя основными началами – рациональным и чувственным, что приводит к смерти Ильи Ильича и внутреннему смятению и еще большей запутанности Штольца.