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Отдам 60 баллов за ответ
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Это можно определить вспомогательным глаголам напиши в интернете виды времён и ихние вспомогательные глаголы
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