Помогите решить!!Срочно! 1. Четырехугольник АВСD вписан в окружность. Угол АВС рав??н 92^0, угол САD равен 60^0. Найдите угол АВD. Отвейт дайте в градусах. 2. В окружности с центром О АС и ВD - диаметры. Центральный угол АОD ...
Геометрия
Помогите решить!!Срочно! 1. Четырехугольник АВСD вписан в окружность. Угол АВС рав??н 92^0, угол САD равен 60^0. Найдите угол АВD. Отвейт дайте в градусах. 2. В окружности с центром О АС и ВD - диаметры. Центральный угол АОD равен 130^0. Найдите вписанный угол АСВ. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.так как угол АВС опирается на дугу АС , значит дуга =92 * 2 =184 градуса Тоже самое с углом ДАС опирается на дугу СД = 60 * 2=120 Угол АВД опирается на дугу АД , а дуга АД=184-120=64 , значит угол АВД=64/2=32 Ответ 32 градуса 2.так как ВД диаметр , значит дуга ВД=180 градусов , АОД центр.угол , значит дуга АД = 130 градусов , дуга АВ = дуга ВД-дуга АД=180-130=50 градусов,на эту дугу опирается угол ВСА=50*2=100 Ответ:угол ВСА=100 градусов
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