Теннисный мяч во время испытаний пролетает 15 м за полсекунды. С какой скоростью двигается мяч?
Физика
Теннисный мяч во время испытаний пролетает 15 м за полсекунды. С какой скоростью двигается мяч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15(м/0,5сек)=30(м/сек)
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