Очень срочно помогите решить неравенство!!!

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Выражение в знаменателе при любых значениях больше нуля, но нужно учитывать ОДЗ: , получаем х<-3 и x>2 Поэтому решаем . Решим методом интервалов. Корни -4 и 3. Получаем x∈[-4;3], но нужно учитывать ОДЗ, тогда ответом будет x∈[-4;-3)∪(2;3]. Ответ: x∈[-4;-3)∪(2;3]