Скласти розповідь про чорта.

Литература
Скласти розповідь про чорта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жив-був чорт.Куди б він не пішов,всі його гнали від свого будинку.Думали,що він зле щось затеил.А чорт друзів шукав.Він добрий був,хоч у це ніхто не вірив.Ось іде він вночі по снігу і дивиться на місяць.Раптом,він побачив сніговика.І вирішив з ним дружити.І вони стали кращими друзями до весни..
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