Скласти розповідь про чорта.
Литература
Скласти розповідь про чорта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жив-був чорт.Куди б він не пішов,всі його гнали від свого будинку.Думали,що він зле щось затеил.А чорт друзів шукав.Він добрий був,хоч у це ніхто не вірив.Ось іде він вночі по снігу і дивиться на місяць.Раптом,він побачив сніговика.І вирішив з ним дружити.І вони стали кращими друзями до весни..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Геометрия
Дано: АМ и СЕ - медианы треугольника ABC, треугольник ABC - равнобедренный, с основанием АС. Точка О - точка пересечения медиан треугольника АBC. ...