Скласти розповідь про чорта.

Гость: Гость:

Жив-був чорт.Куди б він не пішов,всі його гнали від свого будинку.Думали,що він зле щось затеил.А чорт друзів шукав.Він добрий був,хоч у це ніхто не вірив.Ось іде він вночі по снігу і дивиться на місяць.Раптом,він побачив сніговика.І вирішив з ним дружити.І вони стали кращими друзями до весни..