Фонетический разбор слова мостик
Русский язык
Фонетический разбор слова мостик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мостик-2 слога м-(м)-согл. тв. звонк. непарн о-(о)-гл. ударная с-(с)-согл. тв. глух. парн т-(т)-согл. тв. глух. парн и-(и)-гл. безуд. к-(к)-согл. тв. глух. парн 5 букв, 5 звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Дано: АМ и СЕ - медианы треугольника ABC, треугольник ABC - равнобедренный, с основанием АС. Точка О - точка пересечения медиан треугольника АBC. ...