Фонетический разбор слова мостик

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Фонетический разбор слова мостик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мостик-2 слога м-(м)-согл. тв. звонк. непарн о-(о)-гл. ударная с-(с)-согл. тв. глух. парн т-(т)-согл. тв. глух. парн и-(и)-гл. безуд. к-(к)-согл. тв. глух. парн 5 букв, 5 звуков
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