Помогите решить упражнение по рускому языку

Русский язык
Помогите решить упражнение по рускому языку
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Гость:
Преудивительная история Превратился Презрительно смотреть Территория привокзальной Прерывистый звук Преувеличенные Преобразовать Преследовать
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