Дано: АМ и СЕ - медианы треугольника ABC, треугольник ABC - равнобедренный, с основанием АС. Точка О - точка пересечения медиан треугольника АBC. Доказать: Треугольник АОС - равнобедренный

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Проведём медиану из ∠B . Поскольку ΔABC равнобедренный , то медиана является и биссектрисой. ∠ABO = ∠ CBO AB = BC (ΔABC равнобедренный с основанием AC) BO - общая ΔABO = ΔCBO по первому признаку AO = OC ΔAOC равнобедренный Ч.т.д. Если вы что-то не поняли или нашли ошибку , то напишите , пожалуйста , автору . Powered by Plotofox