Дано: АМ и СЕ - медианы треугольника ABC, треугольник ABC - равнобедренный, с основанием АС. Точка О - точка пересечения медиан треугольника АBC. Доказать: Треугольник АОС - равнобедренный

Геометрия
Дано: АМ и СЕ - медианы треугольника ABC, треугольник ABC - равнобедренный, с основанием АС. Точка О - точка пересечения медиан треугольника АBC. Доказать: Треугольник АОС - равнобедренный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём медиану из ∠B . Поскольку ΔABC равнобедренный , то медиана является и биссектрисой. ∠ABO = ∠ CBO AB = BC (ΔABC  равнобедренный с  основанием AC) BO - общая ΔABO = ΔCBO по первому признаку  AO = OC  ΔAOC равнобедренный Ч.т.д. Если вы что-то не поняли или нашли ошибку , то напишите , пожалуйста , автору . Powered by Plotofox
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Розбир слова за будовою ЗАГОРНУТИЙ, НЕЗЛІЧЕННИЙ, ПРОВОДЖАЮЧИЙ
Ответить
Русский язык
2) Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их род. Микадо, миссис, моралите, пальто, пари, пенсне, пюре, па,...
Ответить
Немецкий язык
Нужно перевести предложение "Цветы сажаются учениками нашей школы" в 5 временных формах в пассиве.
Ответить
Биология
Известно что белки важнейшая часть пищи животных и человека. С чем это связано? пр??шу помочь, срочно надо и можно расписать ответ? зарание спасибо
Ответить
Английский язык
Отдам 60 баллов за ответ на оба задания
Ответить