Отдам 60 баллов за ответ на оба задания

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Отдам 60 баллов за ответ на оба задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много-большинство из; растение-выращивать; некоторый-такой же самый; развод - разводить- тот кто разводит; старание- старательный-заботится; управлять-управление;   1.в; 2.в; 3.г 4.д 5.б 6.в 7.а
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