Отдам 60 баллов за ответ на оба задания
Английский язык
Отдам 60 баллов за ответ на оба задания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много-большинство из; растение-выращивать; некоторый-такой же самый; развод - разводить- тот кто разводит; старание- старательный-заботится; управлять-управление; 1.в; 2.в; 3.г 4.д 5.б 6.в 7.а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Алгебра
Ученик каменщика укладывает за 1 час n кирпичей, а каменщик за это же время — в 7 раз больше. Запиши на математическом языке: ученик работал ...
Другие предметы