Титан ржавеет?При какой температуре хорошо содержится?

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Нет, не ржавеет. Титан является самым прочным металлом, используемым для изготовления ювелирных украшений. Он очень устойчив к коррозии и царапинам. Украшения из него можно носить всю жизнь. Они не требуют особого ухода. Экспериментально определяемая температура полиморфного превращения титана зависит не только от чистоты металла, но и скорости нагрева и колеблется в пределах 1154-1168 К (881- 895°С). Наиболее вероятное значение этой температуры — 1156+0,5 К (883°С). Температура плавления титана 1944+4 К (1671°С).