Помогите написать сочинение на тему "Искусство открывает новые грани мира", спаси??о заранее.
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Помогите написать сочинение на тему "Искусство открывает новые грани мира", спаси??о заранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искуство.... оно открывает свою роль свой характер. искусство оно везде и в доме и на улице оно везде оно открывает новые грани мира!
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