Почему зебры и антилопы -гну в африканской саванне совершают регулярные миграции ??
Биология
Почему зебры и антилопы -гну в африканской саванне совершают регулярные миграции ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зебры и антилопы гну мигрируют на время выпадения осадков. Т.е. они "объедают" определенную территорию и на время дождей покидают её. После того, как осадки выпали, свежая трава выросла, они возвращаются обратно
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