Волшебный листок летел через разные страны и приземлился в сказочном царстве а нашел его..... помогите составить сказку

Гость: Гость:

Мальчик Петя. У него была сломана нога.Поэтому он ходил на костылях.Когда он взял этот листок то он сразу почувствовал как с ним что то происходит.Вдруг он огляделся, и,чудом он увидел как его нога оцелела.Он отбросил вдаль свои костыли и начал прыгать и веселиться.А родители Пети сильно обрадовались,когда узнали о таком чуде!