Волшебный листок летел через разные страны и приземлился в сказочном царстве а нашел его..... помогите составить сказку
Литература
Волшебный листок летел через разные страны и приземлился в сказочном царстве а нашел его..... помогите составить сказку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик Петя. У него была сломана нога.Поэтому он ходил на костылях.Когда он взял этот листок то он сразу почувствовал как с ним что то происходит.Вдруг он огляделся, и,чудом он увидел как его нога оцелела.Он отбросил вдаль свои костыли и начал прыгать и веселиться.А родители Пети сильно обрадовались,когда узнали о таком чуде!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
СРООООООООООООЧНО!!!!!!! Картинки хвоинок (поодиночке, парами, пучками). Ель обыкнов??нная, Пихта, Сосна кедровая, Сосна обыкновенная, Лиственница....
Химия
Математика