C3H8+H2SO4(разб)---gt;

Химия
C3H8+H2SO4(разб)---gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8+H2SO4=C3H7S04H+H2O
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