Добрый вечер, помогите, пожалуйста решить эти примеры, заранее спасибо большое)
Алгебра
Добрый вечер, помогите, пожалуйста решить эти примеры, заранее спасибо большое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.01√500= √0.0001*500= √5 -9√0.03= √81*0.03= √ 2.43 3/4√ 6/27= √ 9/16*6/27=√8
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