Укажите вещество с которым не реагирует растворимая сульфатная кислота а) медь б)купрум(2)гидроксид в)купрум(2)оксид г)купрум(2)хлорид

Химия

Укажите вещество с которым не реагирует растворимая сульфатная кислота а) медь б)купрум(2)гидроксид в)купрум(2)оксид г)купрум(2)хлорид

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