Укажите вещество с которым не реагирует растворимая сульфатная кислота а) медь б)купрум(2)гидроксид в)купрум(2)оксид г)купрум(2)хлорид
Химия
Укажите вещество с которым не реагирует растворимая сульфатная кислота а) медь б)купрум(2)гидроксид в)купрум(2)оксид г)купрум(2)хлорид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укажите вещество с которым не реагирует растворимая сульфатная кислотаа) медь (т.к медь - неактивный металл) г)купрум(2)хлорид (т.к. образуются растворимые вещества)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Анализ эпизода "падение Молчалина с лошади" ("Горе от ума"). 1) Как реагирует Софья на падение Молчалина? 2) О чем это говорит? 3) Как понима...
Українська мова
Математика
Из нескольких монет только одна фальшивая - она легче остальных . Как с помощью чашечных весов без гирь определить фальшивую монету за три взвешива...