При каком значении переменной значение выражение 4*(y - 0,2)+ 1,9 на 6,9 больше значения выражения 5y-6(0,3+y)

Математика

При каком значении переменной значение выражение 4*(y - 0,2)+ 1,9 на 6,9 больше значения выражения 5y-6(0,3+y)

Автор: Гость