При каком значении переменной значение выражение 4*(y - 0,2)+ 1,9 на 6,9 больше значения выражения 5y-6(0,3+y)
Математика
При каком значении переменной значение выражение 4*(y - 0,2)+ 1,9 на 6,9 больше значения выражения 5y-6(0,3+y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(y-0,2)+1,9-6,9=5y-6(0,3+y). 4y-0,8+1,9=5y-1,8-6y 4y-5y+6y=-1,8+0,8-1,9 5y=-2,9:5 y=-0,58
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