Изучите значения данных суффиксов и объясните, почему все они являются словообра??овательными. можно ли по суффиксам определить, слова какой части речи они образуют? образуйте с их помощью слова и запишите словообразовательные ...
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Изучите значения данных суффиксов и объясните, почему все они являются словообра??овательными. можно ли по суффиксам определить, слова какой части речи они образуют? образуйте с их помощью слова и запишите словообразовательные пары. -к-: "маленький" -тель-: "лицо по действию" -ин-: "одна штука чего-либо" -ющ-/-ущ-: "большой" -онок-: "детёныш" -щик-: "профессия человека" -ну-: "однократное действие" -лив-: "имеющий, содержащий" -ость-: "отвлечённое название признака" -еньк-: "маленький, ласково"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например суффикс щик,тель,онок и т.д-это существительное еньк,к-прилагательное словообразовательное потому что образуют новые слова
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