Какие домстопремечательности есть в Саратовской области (незови не мение 3) расск??жи об одной из них

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1.Саратовский государственный музей боевой славы. Чудесное место. Красивый парк с обзорными точками, с которых виден город. По аллеям спрятаны интересные экспонаты, особенно понравилась сельскохозяйственная техника - яркая, похоже на детскую площадку, неожиданно. Огромная коллекция самолетов-вертолетов и прочего, есть пара спускаемых аппаратов. Кроме прочего - уютное место чтобы просто погулять. 2.Cаратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. 3.Скульптурная Композиция "Огней Так Много Золотых".