Помогите с 1 и 3 задачей. Заранее спасибо
Русский язык
Помогите с 1 и 3 задачей. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упр 3 Расположиться (лож), собираться (бир), разгорелся (гор), застелить (тел), прилагаемое (лаг), блистать (лис), убирать (бир), упираться (пир), коснуться (кос), изложение (лож), загорелась (гор), обжигать (жиг), ростовщик (рос), вытереть (тер), растирать (рас), сгореть (гор), выращенный (ращ) росток(рос), протереть (тер), обгоревшая(гор)
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