По-английски рассказать про несколько животных и описать их цвета
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По-английски рассказать про несколько животных и описать их цвета
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Гость:
Orange Fox with white tail
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