У человека лопоухость (L) доминирует над геном нормально прижатых ушей (l), а ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. Каков наиболее вероятный генотип лопоухого, рыжего отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей но...

Биология

У человека лопоухость (L) доминирует над геном нормально прижатых ушей (l), а ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. Каков наиболее вероятный генотип лопоухого, рыжего отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у него было 12 лопоухих нерыжих детей? С РЕШЕНИЕМ!

Автор: Гость