У человека лопоухость (L) доминирует над геном нормально прижатых ушей (l), а ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. Каков наиболее вероятный генотип лопоухого, рыжего отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей но...
Биология
У человека лопоухость (L) доминирует над геном нормально прижатых ушей (l), а ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. Каков наиболее вероятный генотип лопоухого, рыжего отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у него было 12 лопоухих нерыжих детей? С РЕШЕНИЕМ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: L- Лопоухость(доминант.) l- Прижатые уши(рецессив.) Р- Нерыжие волосы(доминант.) р- Рыжие волосы(рецессив). Найти: Генотип отца. Решение: Р. ♀ llРР х ♂ LLрр Г. l , Р L , р F1. Llрр - 100% лопоухие и нерыжие дети ⇒ Генотип отца LLрр. Ответ: Генотип отца- LLрр(лопоух.,рыж.).
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