Назовите свойства йода

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Молекула йода состоит из 2 атомов. При обычных условиях - это кристаллическое, темно-фиолетового цвета вещество, мало растворимо в воде, но хорошо растворимо в этаноле (5% раствор йода в этаноле применяют как антисептик), бензине, керосине, сероуглероде, толуоле, бензоле. При нагревании йода он превращается в фиолетовые пары, которые конденсируются в виде блестящих кристалликов. Ионы йода входят в состав гормонов щитовидной железы. Окислительная способность в ряду F-Cl-Br-I уменьшается, а химическая активность их ионов увеличивается. 2Na+I2 = 2NaI Cu+I2 = CuI2 реакция с водородом сопровождается взрывом H2+I2 = HI