ИФОРМАТИКА 10 КЛАСС 1. Какое количество информации несет в себе сообщение "Встреча назначена на сентябрь"? 2.На уроке информатики в группе находится 16 учеников. Медсестра вызвала одного ученика за дверь. Какое количество инф...

Информатика

ИФОРМАТИКА 10 КЛАСС 1. Какое количество информации несет в себе сообщение "Встреча назначена на сентябрь"? 2.На уроке информатики в группе находится 16 учеников. Медсестра вызвала одного ученика за дверь. Какое количество информации получили?

Автор: Гость