ИФОРМАТИКА 10 КЛАСС 1. Какое количество информации несет в себе сообщение "Встреча назначена на сентябрь"? 2.На уроке информатики в группе находится 16 учеников. Медсестра вызвала одного ученика за дверь. Какое количество инф...

Информатика
ИФОРМАТИКА 10 КЛАСС 1. Какое количество информации несет в себе сообщение "Встреча назначена на сентябрь"? 2.На уроке информатики в группе находится 16 учеников. Медсестра вызвала одного ученика за дверь. Какое количество информации получили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. году 12 месяцев значит N=12  2^i=12  i=4    Ответ 4 бита 2.Небольшое
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